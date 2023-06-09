Kulis haber! CHP'de hangi başkan Kılıçdaroğlu hangi başkan İmamoğlu diyecek? Mansur Yavaş ne yapar?

Seçim sonrası CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu istifa etmemekte direnince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki 'baba-oğul' ilişkisi sona ermiş ve İmamoğlu genel başkanlık yarışı için kollara sıvamıştı. Bu yarışta CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının kimden yana ağırlık koyacakları merak konusu oldu. Gazeteci Fatih Portakal, kulislerde konuşulan iddiaları duyurdu. Hangi başkanlar Kılıçdaroğlu'nu hangi başkanlar İmamoğlu7nu destekleyecek?

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CHP'de liderlik savaşı kızışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Değişime ihtiyaç var, değişime ben öncülük edebilirim" teklifi reddedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, liderlik yarışına soyundu. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi İmamoğlu'nu yeniden aday göstermemek için kolları sıvarken, İmamoğlu'nun da İBB adaylığını gözden çıkardığı konuşuluyor.

İmamoğlu, İBB adaylığını gözden çıkardı

Genel Başkanlık yarışı için CHP'li büyükşehir belediye başkanlarıyla irtibata geçeceği belirtilen İmamoğlu için, CHP Genel Merkezi harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanlarına İmamoğlu ile görüşmemeleri için baskı yapılmaya başlandığı konuşuluyor. Hangi belediye başkanının kimi destekleyeceği merak konusu olurken, gazeteci Fatih Portakal, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek isimleri paylaştı.

Ankara, Adana ve Mersin İmamoğlu'nu...

Sözcü TV Ana Haber Bülteni'ni sunan Fatih Portakal; CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini belirtti. "İmamoğlu yola çıktı, diğer büyükşehir belediyeleri ne yapacak?" diyen Portakal, şunları söyledi:

Eskişehir, Kılıçdaroğlu'ndan yana...

"Mesela Adana, Mersin'in İmamoğlu'na yakın olduğu söyleniyor. İzmir rüzgara göre hareket eder diyorlar. Mansur Yavaş'ın İmamoğlu ile yol yürüyebileceği söyleniyor. Bunlar bana söylenenler, katılırlar katılmazlar, sadece iletiyorum, biz de bir iki konuşma yaptığımız için. Eskişehir'in Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alacağı söyleniyor. Aydın ve Muğla'nın ortada olduğu söyleniyor.

Genel Merkez'de kim kimi destekler?

Özgür Özel, Ahmet Akın, Muharrem Erkek, Tekin Bingöl, Ali Mahir Başarır'ın Kılıçdaroğlu'na destek vereceği; Gökhan Zeybek, Engin Altay, Ali Öztunç, Gürsel Erol'un İmamoğlu'ndan yana tavır alabileceği de söylenmekte.