Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar! Merkez Bankası, BDDK, Beştepe'de kim hangi göreve atandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı. Merkez Bankası Başkanılğı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na getirildi. Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü olarak atanırken, Beştepe'De de dikkat çeken değişiklikler yaşandı. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu atanırken diğer atamalar şöyle oldu..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Şahap Kavcıoğlu atandı.

Beştepe'de dikkat çeken atamalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı'na Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'ne Hasan Doğan, Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne Hakkı Susmaz, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne Bilal Şentürk, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü'ne Yusuf Karaloğlu, Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğüne Mehmet Tuncer, Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Bal yeniden atandı.

Diyanet'e 5 yeni Başkan Yardımcısı geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda açık bulunan Başkan Yardımcılıklarına, Prof. Dr. Huriye Martı ve Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı atandı. Kadir Dinç, Selim Argun ve Burhan İşliyen de Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Üst Kademe Kamu Yöneticiliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapılan yeniden atamalar ise şu şekilde:

Milli Güvenlik Kurulu'na Hacımüftüoğlu

- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'ne Seyfullah Hacımüftüoğlu,

- Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı'na; Yunus Arıncı,

- Devlet Denetleme Kurulu Üyeliği'ne; Mehmet Emin Baysa, Abdulkadir Polat, Ferhat Karaş, Sami Kalaycı, İsmail Kurul, Salih Tanrıkulu, Abdurrahman Özçelik ve Talip Uzun,

- Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na; İbrahim Şenel,

- Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılığı'na; İsa Atçeken, Kutluhan Taşkın ve Abdullah Rıdvan Ağaoğlu,

- Devlet Arşivleri Başkanlığı'na Uğur Ünal,

- Devlet Arşivleri Başkan Yardımcılığı'na; Nurullah İşler, Muhammet Ahmet Tokdemir ve Sebahattin Bayram,

- İletişim Başkanlığı'na; Fahrettin Altun,

- İletişim Başkan Yardımcılığı'na; Çağatay Özdemir ve Evren Başar,

- Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na; Yasin Yıldız,

- Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcılığı'na; Hüseyin Yazıcı, Adnan Gayhan ve Ahmet Çapoğlu.