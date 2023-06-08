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Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı: Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi!

Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı: Inter ve Manchester City, İstanbul'a geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde karşılaşacak olan Manchester City ile Inter akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

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Bu sezon İstanbul'un ev sahipliğinde, 10 Haziran Cumartesi akşamı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Final müsabakasında karşı karşıya gelecek olan Manchester City ve Inter takımlarını taşıyan uçaklar akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na indi.

Oyuncular uçaktan inip otobüslere geçti. İlk olarak Inter kafilesi taşıyan takım otobüsü akşam saat 20.00 sıralarında havalimanından ayrılırken, City kafilesini taşıyan takım otobüsü ise 21.00 civarında havaalanından ayrıldı.

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