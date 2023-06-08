Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdiği ileri sürülen 17 yaşındaki genç boğularak yaşamını yitirdi.Abone ol
Emre Şenol Alev, Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla serinleme maksadıyla girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 1 saat sonra çıkarıldı
AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saat sonra bitkin halde sudan çıkarılan Alev, sağlık görevlilerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Alev, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.