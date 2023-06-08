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Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Sapanca Gölü'ne giren 17 yaşındaki genç boğuldu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Sapanca Gölü'ne serinlemek için girdiği ileri sürülen 17 yaşındaki genç boğularak yaşamını yitirdi.

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Emre Şenol Alev, Aşağıdereköy mevkiinde arkadaşlarıyla serinleme maksadıyla girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 1 saat sonra çıkarıldı

AFAD ekiplerince yaklaşık 1 saat sonra bitkin halde sudan çıkarılan Alev, sağlık görevlilerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Alev, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

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