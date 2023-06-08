Takımı Süper Lig'e çıkarmıştı! Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı

Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la yollarını ayırdığını açıkladı.

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TFF 1. Lig'de geçirdiği bir sezon aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "21 Şubat 2022’den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.