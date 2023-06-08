Yakalanan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine teslim edildi

Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı. FETÖ hükümlüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında FETÖ'ye üye olmak suçundan işlem yapılan ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T'yi Marulcu Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Terör örgütünün sözde mütevelli heyetinde yer alan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.