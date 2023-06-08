Tecavüz ve şiddetle suçlanan büyükelçi geri çekildi!

Lübnan, hakkında tecavüz ve şiddet iddiaları ortaya atılan Paris’teki Büyükelçisi Rami Advan’ı geri çağırdı.

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Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Haziran’da Advan hakkındaki suçlamaları soruşturmak için Beyrut’tan Paris’e gönderdiği heyetin çalışmaları hakkında bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, heyetin, hakkındaki iddiaların şeffaf bir şekilde soruşturulması neticesinde Advan'ın Beyrut’a geri çağrılmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca, Advan’ın yerine Maslahatgüzar olarak Ziyad Taan’ın atandığı ve değişikliğin Fransa Dışişleri Bakanlığı’na da iletildiği ifade edildi.

Advan hakkındaki iddialar

Lübnan'ın Paris Büyükelçiliği'nde çalışan 31 yaşındaki bir kadın, Haziran 2022'de Advan'ın kendisine tecavüz ettiğini ileri sürerek Paris'te dava açmıştı.

Yine 28 yaşındaki bir kadın şubat ayında Advan hakkında "şiddet uyguladığı" iddiasıyla dava açmıştı.

Fransa Adalet Bakanlığından yetkililer, 3 Haziran'da ülke medyasına yaptıkları açıklamalarda, Advan'ın hakkındaki "tecavüz ve şiddet" iddiaları nedeniyle açılan davalarda yargılanabilmesi için Lübnanlı Büyükelçi'nin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Haziran'da, Advan hakkındaki "tecavüz ve şiddet" iddialarını soruşturmak üzere Fransa'ya bir heyet göndereceğini açıklamıştı.