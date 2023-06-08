Fenerbahçe Beko'nun tepki gösterdiği hakemler için TBF'den karar

Türkiye Basketbol Federasyonu, dün oynanan Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşılaşmasının üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı aldı.

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Anadolu Efes'in, Fenerbahçe Beko'yu 97-91 yenip seride 2-1 öne geçtiği karşılaşmanın sonunda saha içinde gerginlik yaşanmış, Sarı-Lacivertliler de karşılaşmadan sonra açıklamalarla isyan bayrağı açmıştı.

TBF zorlu maçla ilgili olay bir karar aldı, karşılaşmada görev alan hakemlere bu sezon daha maç verilmeyeceği duyuruldu.

TBF'den açıklama geldi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçında görev alan hakemlere sezon sonuna kadar görev vermeyeceğini açıkladı. Bu doğrultuda Aytuğ Ekti, Zafer Yılmaz ve Serdar Ünal sezon sonuna kadar görev alamayacak.

TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başından beri hakemlerimizin genel performansından son derece memnun olmakla birlikte, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan müsabakanın özellikle dördüncü çeyreğinde çalınan düdüklerle maçın sonuna tesir edilmesi, Merkez Hakem Kurulu’ndan Sorumlu Basketbol Federasyonu Asbaşkanı sıfatıyla herhangi bir şekilde art niyet olmadığından emin olmama karşın şahsımı üzmüştür.

Konuyu tüm teknik detayları ile ele alan Merkez Hakem Kurulu da benzer bir değerlendirmeyle, dün oynanan karşılaşmanın üç hakemini sezon sonuna kadar dinlendirme kararı almıştır.

Ülkemizi yurt dışında gurur duyduğumuz başarılarıyla temsil eden, ligimizdeki rekabetleriyle basketbolumuza büyük güç ve renk katan iki güzide kulübümüz, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko’nun Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final eşleşmesindeki hem seyir hem de teknik anlamdaki basketbol kalitesinden büyük memnuniyet duyuyorum.

Hakemlerin değil sahadaki mücadelenin konuşulduğu bir play-off serisinin süreceğine inancım tamdır."

"Hakemlerin Fenerbahçe aleyhine çalınan ve çalınmayan fauller kazanını belirledi"

Karşılaşma sonrası konuyla ilgili açıklama yayımlayan Fenerbahçe, "Bu maç Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından atanan bu 3 hakem tarafından rakibimiz Efes’e armağan edilmiştir. Anadolu Efes’in maç boyunca 32 serbest atış kullanmasına izin verilirken, bu sayı Takımımız için yalnızca 12 olarak kalmış; üstelik maçın karar anlarında Takımımız aleyhine çalınan ve çalınmayan çok kritik fauller maçın kazananını belirlemiştir. Bu maçta, ilgili hakemlerin ortaya koyduğu tavrın sebebini, motivasyonlarının kaynağını ve yaşanan rezilliğin açıklamasını Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan ivedilikle bekliyoruz." ifadelerine yer vermişti.