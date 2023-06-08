Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? Ayın kaçında yatacak?

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kez verilen emekli ikramiyesi hakkında arama motorlarında araştırılan 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? sorularının cevabını haberimizde derledik

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimlerinin ardından yenilediği kabine ile ilk toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bayram tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini bildiren Başkan Erdoğan, "Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz." şeklinde konuştu.

2023 bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerinin 17-19 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini bildirmişti. Ramazan Bayramı Nisan ayının 21'inde idrak edilmiş ve ikramiyeler, emeklilerin hesaplarına 17-19 Nisan'da yatırılmıştı. Kurban Bayramı için de benzer tarihler belirleneceği düşünülürken ikramiyelerin 24-26 Haziran'da yatırılması bekleniyor.

EYT'liye bayram ikramiyesi yatacak mı?

Sabah'ın haberine göre, mart ayında emeklilik başvurusunu yapmış ama henüz işlemleri tamamlanmamış EYT'liler Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi için hak sahibi olduklarından bu ödemeleri maaşları bağlanınca hesaplarında görecek. Nisan ayından sonra emeklilik başvurusu yapan EYT'liler ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesi alacak.

Bayram ikramiyesine zam gelecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği emekli bayram ikramiyesi Türkiye'de ilk kez 1000 TL olarak uygulanmaya başladı. Daha sonra 1100 TL'ye son olarak geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi yüzde 82 artışla 2000 TL olarak ödendi. Emekli ikramiyesinin 28 Haziran Kurban Bayramı öncesi 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor.