CHP'li Gürsel Erol'dan DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ne tepki: Büyük bir siyasi nezaketsizlik

Seçime CHP listesinden giren Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi oylamaya kendi adayları ile katıldı. Bu duruma tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, "Kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. " dedi.

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TBMM Başkanlık seçimi eski Millet İttifakı ortakları arasında gerginliğe yol açtı. Küçük partilerin aday çıkarmaları ana muhalefet partisini kızdırdı.

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. DEVA Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde kendi adaylarını çıkaran DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi.

"Partimiz devşirme siyaseti bırakmalı"

Bu durumu sosyal medya hesabından eleştiren Erol, şu ifadelere yer verdi:

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"