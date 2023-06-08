Evlilik kredisi başvuruları 2023 ne zaman başlayacak, şartlar neler?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden verilecek olan evlilik kredisi son günlerin gündeminde bulunuyor. 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşmıştı. Peki 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

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Evlilik kredisi başvuruları ile ilgili son gelişmeler gündemde merak edilen konular arasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 150 bin TL evlilik kredisi verileceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Faizsin evlilik kredisi şartları araştırılıyor. Peki 2023 evlilik kredisi başvuruları ne zaman, şartlar neler?

Evlilik kredisi şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik kredisi hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz. Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir.” ifadelerini kullandı.

Evlilik kredisi başvuruları ne zaman?

Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere verilecek olan 150 bin TL evlilik kredisinin başvuru tarihi henüz belli olmadı. Evlilik kredisi hakkında açıklama geldiği zaman habere eklenecek.