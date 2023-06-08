İOKBS 2023 bursluluk sınavında 1. dönem konuları çıkacak mı? Soru dağılımı

Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere burs desteği sunan İOKBS sınavı başvuru tarihleri 29 Mayıs'ta başladı ve 16 Haziran'a kadar devam edecek. 2023 yılı İOKBS sınavı ise 3 Eylül'de yapılacak. 2023 İOKBS bursluluk parası ödemesi ise 863 lira olacak. Peki İOKBS bursluluk sınavı 2023'te hangi konular Var? İOKBS bursluluk sınavı 2023 Burs Tutarı ve Kontenjan Bilgisi

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Bursluluk sınavında 1.dönem konuları mı çıkacak sorusu binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Eski adıyla PYBS olarak da bilinen İOKBS sınavında ter dökecek olan öğrenciler, bursluluk sınavında 1. dönem konuları mı çıkacak sorusuna cevap arıyor. Peki, PYBS ya da İOKBS olarak da bilinen bursluluk sınavında 2. dönem konuları yerine 1. dönem konuları mı çıkacak? İşte, o detaylar

Bursluluk sınavında 1. dönem konuları mı çıkacak sorusu, bir önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yanıtlandı. Bakan Özer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bursluluk sınavında 1. dönem soruları çıkacak mı?

Bakan Özer bursluluk sınavında sadece birinci dönem konularının olacağını şu sözlerle ifade etti;

"Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde yapılacak. Başvurular 29 Mayıs- 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bursluluk sınavına ortaokul ve lise öğrencileri, hazırlık sınıfları dahil olmak üzere 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin girebilme imkanları var. Bu sınava ikinci dönem konuları dahil olmayacak; tıpkı LGS'de yaptığımız gibi bursluluk sınavında da sadece birinci dönem konularından öğrencilerimizi sınava alacağız."

İOKBS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bursluluk sınavı başvuru tarihleri açıklandı. İOKBS sınavı için başvurular 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınacak.

İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı başvuruları yapılacak. Başvuru işlemleri, yüz yüze veya internet üzerinden gerçekleştirilebilir.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir