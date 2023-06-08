Uğur Dündar 'Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz' dedi olanlar oldu

Gazeteci yazar Uğur Dündar dün yaptığı paylaşımda "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz" sözlerinin ardından sosyal medyada hedef oldu. Dündar kendisine hakaret edenlere ateş püskürdü.

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Gazeteci yazar Uğur Dündar söz konusu sözlerinin ardından sosyal medyada hakarete varan tepkilere uğradı.

Dündar, bu sabah yeni bir paylaşım yaparak, "Öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki karşı taraftan biri, ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka "kara" dememiz gerekiyor. "Ak"diyen linç yiyor. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka sorunu işte bu!..” diye tepki gösterdi.

"Bana küfür edenlerden yargı önünde hesap sorulmadan geçilmez"

Gazeteci Uğur Dündar bir başka paylaşımında, "Bu özel, kişisel sayfadan kimseye hakaret edilmez, iftira atılmaz, kişilik haklarına saldırılmaz. Ama bana hakaret ve küfür edenlerden yargı önünde hesap sorulmadan geçilmez. Ceza alacağını anlayınca ağlaşıp yalvar yakar olanların gözünün yaşına bakılmaz. Yanlarına kâr bırakılmaz!" diye yazdı.

"Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz"

Uğur Dündar dün Twitter hesabından, "Hazine ve Maliye Bak. Mehmet Şimşek ve ekibine hepimiz yardım etmeliyiz. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Zira bu ülke hepimizin. Kriz derin, durum vahim. O kadar ki başarısızlık ihtimalini düşünmek dahi istemiyorum. Unutmayalım; başka Türkiye yok!" diye yazmıştı.