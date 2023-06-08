Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 5.589,68 puana yükseldi.

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Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,49 puan artarak 5.589,68'e çıktı. Toplam işlem hacmi 41 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,08 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle risk iştahının düşük seyrettiğini söyledi.