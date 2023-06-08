Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Mehmet Şimşek yorumu: Erdoğan seçim kazandı ama...

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı devir teslim töreninde kullandığı ifadelerle ilgili yaptığı değerlendirme dikkat çekti. Şimşek'in ifadelerinin Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun programı olduğunu aktaran Perinçek, "Tayyip Erdoğan seçim kazandı ama program Babacan ve Davutoğlu'nun programı oldu" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Şimşek'in "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz oalcaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız" ifadeleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Mehmet Şimşek'in 'uluslararası normlara uyacağız, rasyonelliğe döneceğiz, makro finansal istikrarı sağlayacağız' ifadeleri sayın Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun programı. Tayyip Erdoğan seçim kazandı ama program Babacan ve Davutoğlu'nun programı oldu. Demek ki Tayyip Erdoğan da Babacan ve Davutoğlu'nun programına döndü. Mehmet Şimşek ile o programa dönmüş oluyor."