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'Bırakın dolar 25 TL'ye gitsin...' diyen Özgür Demirtaş'tan işsizlik ve pahalılık geliyor' uyarısı!

'Bırakın dolar 25 TL'ye gitsin...' diyen Özgür Demirtaş'tan işsizlik ve pahalılık geliyor' uyarısı!

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş dün önce "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız" çağrısı yaptı. Yinç edilince, geri adım Demirtaş, bugün ise felaket senarloları yazmaya ve korku pompalamaya başladı. Demirtaş, "İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor" tahmininde bulundu.

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Sosyal medya fenomeni haline gelen finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş,  Türkiye ekonomisinin gidişatına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "işsizlik ve büyük pahalılık" geleceği uyarısı yaptı. Demirtaş, bir an önce 500 ve 1000 TL'lik banknotlar basılmasını önerdi. 

'Şimşek'e yardım etmeliyiz' dedi linç edildi

Özgür Demirtaş, dün önce "Mehmet Şimşek’e hepimiz yardım etmeliyiz. Ucundan tutmalıyız. Siyaseti bırakıp problemi çözmeye odaklanmalıyız. Bu memleket hepimizin. Durum vahim" paylaşımı yaptı. Sosyal medyada muhaliflerce adeta linç edilen Özgür Demirtaş, geri adım atıp, "Yardım etmeliyiz derken elbette FAKİR-FUKARA veya orta direk halktan bahsetmiyorum. Onlar daha ne yapabilir ki? Ben UZMANLARDAN, teknokratlardan, iş bilenlerden bahsediyorum" dedi.

Doları bırakın ilk anda bi 25 TL'ye gitsin

Linç bugün de sürerken Özgür Demirtaş önce, "500 ve 1000 liralık banknotları çıkarın artık. Kaçıncı yazışım …" çıkışı yaptı. Ardından da, "Dolar-TL’nin ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için GERÇEKTE olduğu değerin altında tutulması ve baskılanması büyük hata idi. Bırakın ilk anda bi 25’e gitsin. Sonrada neden bunların olduğunun muhakemesini doğru yapıp problem çözülsün." dedi.

"İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor"

Demirtaş en sonunda da "İşsizlik ve büyük pahalılık geliyor… Ve ben çok üzgünüm. Yüzlerce uzman çok uyardı, çok konuştu. Yapmayın dedik, etmeyin dedik. Bu yol yanlış dedik. Ülkenin bu durumda olmasına çok üzgünüm. Olan yine garibana olacak. Hak, hukuk, adalet ve matematik diliyorum bu ülke için" ifadesini kullandı.

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