BIST 5.573
DOLAR 23,38
EURO 25,27
ALTIN 1.464,20
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyatı hız kazandı, 850 kilo 'Limuzin'in fiyatı dikkat çekti

Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyatı hız kazandı, 850 kilo 'Limuzin'in fiyatı dikkat çekti

TÜRKİYE'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden biri olan Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Abone ol

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı. 

Hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı’da da pazarlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan kurbanlıklar da tırlarla batı illerine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.

"Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz"

Ağrı Canlı Hayvan Borsasına getirdiği "Limuzin" adlı tosununu görücüye çıkaran vatandaşlardan Mithat Polat, “Kurbanlık hayvanlarımızı satışa getirdik. Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz. Canlı ağırlığı 850 kilo. İl dışına götürmek isteyenler gelip götürebiliyor. 30-40 tır arası hayvan sevkiyatı oluyor. Ağrı Pazarı şu an Türkiye’nin en uygun pazarı” ifadelerine yer verdi.

"Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var"

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlardan Davut Turan ise, “Günde en az 300 tane hayvan çıkıyor. İstanbul’a, İzmir’e batı memleketlerine gidiyor. Sevkiyatlar şu anda başladı. Benim 100 tane hayvanım var ama ben sevkiyat yapmadım. Burada satacağım. Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var. Çünkü yem pahalı. Satışlar kurbana kadar devam eder. “ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İrandan İsrail’e İbranice mesaj: Tel Aviv'e 400 saniye!
İrandan İsrail’e İbranice mesaj: Tel Aviv'e 400 saniye!
Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta rekora koştu
Sanayi bünyesindeki 7 sektör ihracatta rekora koştu
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Karnesinde 2 olan Takdir-Teşekkür belgesi alabilir mi, karne ortalaması kaç olmalı?
Karnesinde 2 olan Takdir-Teşekkür belgesi alabilir mi, karne ortalaması kaç olmalı?
Fatih Altaylı CHP kulisi paylaştı Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım
Fatih Altaylı CHP kulisi paylaştı Kılıçdaroğlu: Bir daha aday olmayacağım
Memur-Sen'den 'hayırlı olsun' ziyareti! Başkan Ali Yalçın'dan zam açıklaması
Memur-Sen'den 'hayırlı olsun' ziyareti! Başkan Ali Yalçın'dan zam açıklaması
Barda dehşeti yaşayan genç kız içler acısı halde! "Sıcak su kaynatırken bile korkuyorum"
Barda dehşeti yaşayan genç kız içler acısı halde! "Sıcak su kaynatırken bile korkuyorum"
Çaykur çaya çok büyük zam yaptı! Turist çay 97 liradan 141 liraya yükseldi
Çaykur çaya çok büyük zam yaptı! Turist çay 97 liradan 141 liraya yükseldi
Dul yetim maaşı alanlar 2 bin lira kurban bayram ikramiyesi alacak mı?
Dul yetim maaşı alanlar 2 bin lira kurban bayram ikramiyesi alacak mı?
Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı
Dalış rekortmeni Şahika Ercümen, Kaş'ta "sıfır atık dalışı" yaptı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! "Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! "Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam"