Doğu'dan Batı'ya kurbanlık sevkiyatı hız kazandı, 850 kilo 'Limuzin'in fiyatı dikkat çekti

TÜRKİYE'nin hayvancılık bakımından önemli merkezlerinden biri olan Ağrı'da, Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezi Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki kurbanlıklar batı illerine gönderilmek üzere yola çıkmaya başladı.

Hayvancılık bakımından önemli merkezlerden biri olan Ağrı’da da pazarlarda yaşanan yoğunluğun yanı sıra Kurban Bayramı için hazırlanan kurbanlıklar da tırlarla batı illerine gönderilmek üzere tırlara yüklenerek yola çıktı.

"Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz"

Ağrı Canlı Hayvan Borsasına getirdiği "Limuzin" adlı tosununu görücüye çıkaran vatandaşlardan Mithat Polat, “Kurbanlık hayvanlarımızı satışa getirdik. Limuzin’e 85 bin lira istiyoruz. Canlı ağırlığı 850 kilo. İl dışına götürmek isteyenler gelip götürebiliyor. 30-40 tır arası hayvan sevkiyatı oluyor. Ağrı Pazarı şu an Türkiye’nin en uygun pazarı” ifadelerine yer verdi.

"Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var"

Geçimini hayvancılık yaparak sağlayan vatandaşlardan Davut Turan ise, “Günde en az 300 tane hayvan çıkıyor. İstanbul’a, İzmir’e batı memleketlerine gidiyor. Sevkiyatlar şu anda başladı. Benim 100 tane hayvanım var ama ben sevkiyat yapmadım. Burada satacağım. Geçen yılla bu sene arasında fiyat olarak yarı yarıya fark var. Çünkü yem pahalı. Satışlar kurbana kadar devam eder. “ dedi.