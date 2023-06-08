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İrandan İsrail’e İbranice mesaj: Tel Aviv'e 400 saniye!

İrandan İsrail’e İbranice mesaj: Tel Aviv'e 400 saniye!

İran'ın “ilk hipersonik balistik” füzesinin tanıtım afişleri “Tel Aviv’ve 400 Saniye” başlığıyla başkent Tahran’ın değişik bölgelerine asıldı.

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Afişlerdeki “Tel Aviv’e 400 Saniye” sloganının Farsça, İbranice ve Arapça yazılması dikkati çekti.

Tahran’daki Filistin Meydanı’nın yanı sıra şehrin değişik bölgelerine asılan dev afişler sosyal medyada İsrail’e tehdit olarak yorumlandı.

İran’ın hipersonik balistik füzesi

İran, "Fettah" adı verilen "ilk hipersonik balistik füzesini" 6 Haziran'da Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve üst düzey askeri yetkililerin katıldığı törenle sergilemişti.

İki kademeli katı yakıtlı sisteme sahip olduğu belirtilen balistik füzenin 1400 kilometre menzile sahip olduğu ve hedefini vurduğu esnada 13-15 mach (saatte 15 bin kilometreden fazla) hıza ulaşabildiği öne sürülmüştü.

Ses hızından (saniyede 343 metre) en az 5 kat daha süratli hareket eden füzeler hipersonik olarak adlandırılıyor. Bu füzeler sahip oldukları yüksek hızlar nedeniyle hava savunma sistemlerini aşabiliyor.

Söz konusu füzenin sergilenmesinin ardından bazı ülkeler durumu kaygı verici olarak değerlendirmişti.

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