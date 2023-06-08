Evde bakım maaşı alan bu ay 2023 bayram ikramiyesi alacaklar mı?

2023 Kurban bayramı yaklaşırken evde bakım maaşı alanlar 2 bin liralık bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek araştırması yapıyor. Evde bakım maaşı alanlar kurban bayramı öncesinde ayın 20-25'i arasında bayram ikramiyesi ödeme alacaklar.

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Evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakanlara devlet tarafından ödenen evde bakım maaşları nisan ayında ne zaman yatacak sorusu merak edildi. Her ay devlet tarafından evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara ödenen evde bakım maaşı alanlara haziran ayında iki müjde birden var. Evde bakım maaşı alanlara bu ay yani 2023 kurban bayramı öncesinden hem 2 bin lira ikramiye hem de 4.337 lira maaş ödenecek.

Bayram ikramiyesi kimler alınır?

Dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak. Birden fazla emekli aylığı alanlara tek ikramiye ödenecek.

Dul ve yetim aylığı alanlara ise Örneğin, eşinin vefatı nedeniyle yüzde 50 hisse oranında ölüm aylığı alana yeni yılda 1000 TL ödeme yapılacak.

Evde bakım maaşı alan bayram ikramiyesi alır mı?

Evde bakım maaşı alanların ise bayram ikramiyesi alacağına dair açıklama henüz yapılmadı.