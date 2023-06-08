Diyanet Akademisi dönem açılışı yapıldı

Bursa İl Müftülüğü Sinan Durmaz konferans salonunda gerçekleştirilen 'Diyanet Akademisi Bursa Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Bursa Dini İhtisas Merkezi Dönem Açılış Programı'na katılım oldukça yüksek oldu.Abone ol
Konferansa katılan Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Başkanlık Baş Müfettişi Hüseyin Yaşar, Müfettiş Halil Mücahit Poyraz, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Diyanet Akademi Bursa Müdürü Dr. Muhammed Coşkun, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, çeşitli kurum amirleri ve 400’ü aşkın kursiyerin katılımlarıyla 28 hafta sürecek olan Diyanet Akademisi Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitim Açılış Programı yapıldı.