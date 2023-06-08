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65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?

65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı 2023 kaç para olacak?

65 yaşını doldurmuş, hiçbir maaşı ya da sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşlara devlet tarafından ödenen yaşlılık maaşı diğer adıyla 65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı sorusu gündemde. 3 ayda bir ödenen yaşlılık yani 65 yaş maaşı temmuz ayında zamlanacak mı, kaç para olacak?

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılacağını ifade etti. Son olarak 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı yılbaşında asgari ücrete yapılan %54.66 zam ile birlikte 2 bin 604 lira olmuştu. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile birlikte birçok ödenen ücret değişikliğe uğrayacak. Peki 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL olacak? işte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada Asgari ücretin Temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini ifade etti. Ocak ayında Cumhuriyet tarihinin dolar bazında en yüksek seviyelere çıktığını ifade eden Bilgin Temmuz ayında da aynısının yapılacağını belirtti. Açıklamasının devamında ise “Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.” dedi. 

65 yaş maaşı temmuzda ne kadar olacak?

2023 yılının Ocak ayında güncel asgari ücret 8 bin 506 lira olmuştu. Asgari ücretle birlikte birçok alanda ücretlerde değişiklik meydana geldi. Engelli aylığı, işsizlik maaşı ve yaşlılık maaşı asgari ücrete göre belirleniyor.

Bakan Bilgin açıklamasında Temmuz’da asgari ücret ile ilgili olarak “ reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Henüz asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı bilinmiyor. 65 yaş aylığı Ocak ayından itibaren 2 bin 604 lira olarak hesaplara yatırılıyor. Asgari ücret zam oranının kesinlik kazanması ile 65 yaş aylığı artacak.

Asgari ücretle hangi ödemeler artacak?

İşsizlik maaşı,
Askerlik ve Doğum borçlanması
Genel Sağlık Sigortası primleri
65 yaş (yaşlılık maaşı) aylığı
Engelli aylığı
İsteğe bağlı sigorta primleri
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı
Asgari ücretli rapor ücretleri

Yaşlılık maaşı şartları neler?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

 

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