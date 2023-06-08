14 - 28 Mayıs 2023 Seçimleri sandık görevlisi parası ne kadar, nasıl alınır?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve ardından ikinci tura kalan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimlerinde sandık görevlisi olarak görev alanlar, 2023 sandık kurulu ücretlerini bekliyor! Sandık görevlisinin yanı sıra müşahitler, herhangi bir ücret alamıyor. İşte, sandık görevlisi parası hakkında detaylar...

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Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs seçimleri ve ikinci turu olan 28 Mayıs tarihinde görev alanlar tarafından araştırılıyor. Gözler, YSK tarafından sandık kurulu ücretlerine dair yapılamsı beklenen açıklamaya çevrildi. Peki, 2023 seçim sandık görevlisi parası ne kadar, ikinci tur için ayrı ücret ödenecek mi?

Sandık görevli ücretleri ne zaman yatar?

14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından ödenmesi beklenen sandık kurulu ücretlerinin ikinci turun ardından ödenmesi bekleniyordu. İkinci tur seçimler ise 28 Mayıs günü yapıldı. Henüz YSK'dan sandık görevlisi ücretlerinin ödenceği tarihe dair bir açıklama yapılmadı. Ödemelerin bu ay içerisinde gerçekleşmesi beklenenler arasında.

Sandık görevlisi ücretinin ödeneceği kapsamın dışında kalan müşahitler, gönüllülük esasına göre görev icraa ettiğinden herhangi bir ücret alamayacak.

Sandık görevli ücreti ne kadar?

Bu sene gerçekleşen ve iki tura yapılan seçimlere dair sandık görevlisi ücretlerinin tutarı henüz bilinmiyor. Ancak önceki seçim olan 2019 seçimlerinde aşkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapılmıştı. 2023 yılı seçimleri için ödenmesi ön görülen miktar da 867 tL civarında.

Sandık görevli parası nasıl alınır?

Önceki seçimde sandık görevlisi ücretleri il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılan hesap aracılığıyla ödenmişti. Bu sene düzenlenen seçimin ücretlerinin de bankalardan kimlik ibrazı ile alınması bekleniyor. Konu hakkında detaylı açıklama şu ana kadar gelmedi.

İkinci tur için ayrı para mı ödenecek?

İlk kez bu sene gerçekleşen seçimlerde 2. tur için ayrı sandık görevlisi ücret ödenmesi konusu gündemde yer alan detaylardan. Henüz ayrıntılı bilgi bulunmasa da ilk ve ikinci tur için iki ayrı ücret ödenmesi gündemde...