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Adıyaman'da buğday tarlası cayır cayır yandı!

Adıyaman'da buğday tarlası cayır cayır yandı!

ADIYAMAN'da piknik ateşinden çıktığı tahmin edilen yangında ekin ve anız yandı.

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Yangın, Adıyaman Kahta Karayolu üzerinde bulunan Beşpınar Marina Mesire alanının üst kısmında çıktı. Piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığı tahmin edilen yangın otluk alanda başladı.

Otluk alanda başlayan ancak daha sonra buğday ekili tarlaya ilerleyen yangın kısa sürede büyüdü. Özbilgin Ailesi’ne ait yaklaşık 70 dönüm buğday tarlası ve anız yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bir süre sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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