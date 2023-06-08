BIST 5.561
DOLAR 23,35
EURO 25,21
ALTIN 1.458,83
HABER /  EKONOMİ

EPDK 7 şirkete çeşitli piyasalarda lisans verdi

EPDK 7 şirkete çeşitli piyasalarda lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca (EPDK), 7 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.

Abone ol

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 2 şirkete üretim lisansı ve 1 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 2 şirkete şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verilirken, 1 şirkete de madeni yağ lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 1 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
AB'de, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı ilk kez fosil yakıtları aştı
AB'de, rüzgar ve güneşin elektrik üretimindeki payı ilk kez fosil yakıtları aştı
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023 nereden sorgulanır-sorgulama ekranı
Polis tayinleri ne zaman açıklanacak 2023 nereden sorgulanır-sorgulama ekranı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Yükselen döviz kuru sonrası yeni zam gündemde! Damacana su fiyatı 50 lirayı aştı
Yükselen döviz kuru sonrası yeni zam gündemde! Damacana su fiyatı 50 lirayı aştı
Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun
Fatih Portakal CHP'deki Ekrem İmamoğlu kulisini aktardı: Yazıklar olsun
Mersin'de şafak operasyonu! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Mersin'de şafak operasyonu! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'de 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük darbe! Engin Altay da 'çekilmesini bilmek lazım' dedi
Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük darbe! Engin Altay da 'çekilmesini bilmek lazım' dedi
Habertürk'te işten çıkarma sürüyor! Kürşat Oğuz gönderildi tartışma programları da bitiriliyor
Habertürk'te işten çıkarma sürüyor! Kürşat Oğuz gönderildi tartışma programları da bitiriliyor
Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!
Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayda yeniden aday olacak!