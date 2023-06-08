Kemal Kılıçdaroğlu'na büyük darbe! Engin Altay da 'çekilmesini bilmek lazım' dedi

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmamak için direnirken, kendisine en yakın isimlerden birisi olarak gösterilen Engin Altay, "Çekilmesini bilmek lazım; bu seçim başarı diyenin aklına şaşarım" deyip ekledi: "Örgütü rahatlatmak lazım. Ama ‘Yeni yüzler gelsin’ derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi."

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CHP'de sular iyice ısınmaya başladı. Yeni dönemde CHP Grup Başkanvekilliğine aday olmayan Engin Altay, bu kararının sebebini “Çekilmesini bilmek lazım” diye açıkladı. Mayıs seçimleri için “Bu seçim başarı diyenin aklına şaşarım” diyen Altay, “CHP'nin iç muhasebe yapması lazım. Ama gerçek anlamda ve tepeden tırnağa!” dedi.

Kazansak TBMM Başkanı olacaktım

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Altay, neden görev almadığına ilişkin soruya, “Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, ‘Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol’ dedi arkadaşlar, kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama ‘Yeni yüzler gelsin’ derken, yeni MYK gibi olmaması lazım tabi” diye yanıt verdi.

"Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok”

“Partiyi temsil ettik. Parti için mücadele verdik. Parti adına laf söyledik. Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm” diyen Altay, bu görüşünü genel başkan Kılıçdaroğlu’nun yanında da söylediğini belirtti. Altay, “Benim dışımda kendi isteğiyle çekilen kimse yok” diye ekledi.

“Çekilme Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?”

Altay, “Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım.”

“MYK'daki değişiklik Yeterli değil"

“CHP ciddi bir iç muhasebe yapmalı. Ama gerçek anlamda iç muhasebe, tepeden tırnağa muhasebe” diyen Altay, “MYK'daki değişiklik Yeterli değil, nasıl yeterli olsun” dedi.

Kılıçdaroğlu ile devam edebiliriz ama...

Kurultayın yerel seçimden önce yapılması gerektiğini de söyleyen Altay, “Parti yerel seçimde aradığı heyecanı bulamaz. Genel başkanımızla devam edebiliriz. Buna karar verecek olan kurultaydır. Ama bunun parti yönetimi var, parti meclisi var, MYK'sı var. Bu MYK ile biz yerel seçimlere mi gideceğiz, gözünü seveyim!” diye konuştu.