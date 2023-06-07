BIST 5.561
DOLAR 23,25
EURO 25,25
ALTIN 1.448,20
HABER /  POLİTİKA

Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı

Yavuz Ağıralioğlu, canlı yayında gerekirse parti kuracaklarını açıkladı

İYİ Parti'den istifa eden 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, siyasal iklimi canlandırmak için gerekirse parti kuracaklarını söyledi.

Abone ol

27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "dayatma" deyip 6'lı Masa'ya sert eleştiriler getirerek İYİ Parti'den istifa etmişti. CNN Türk canlı yayınına katılan Yavuz Ağıralioğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Gerekirse parti kuracağız"

Siyasal iklimi canlandırmak istediklerini belirten Ağıralioğlu, bunun için gerekirse parti kuracaklarını kaydetti. Ağıralioğlu, şunları söyledi: "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız. Ben şöyle bakıyorum arkadaşlarımla parti kurmayacağım ben. Arkadaşlarımla da parti kuracağım ama bizim parti dediğimiz şey memlekette işini en iyi yapanların bizim de kendilerinden hissettiğimiz bir siyasal iklim.

"Siyasal iklimi canlandırmaya çalışacağız"

Şöyle bir şöhrete ihtiyacı var memlekette yeni siyasi iklimin. Bunlar birileriyle oturuyor, birileriyle beraberlerse bunlar memleketin en iyileridir. En ülkücüleri, solcuları, Alevileri, dindarlar değildir belki ama kesinlikle en iyileridir. Bu arada laik, dindar, ülkücü, alevi de olabilirler her şeyi olabilirler. Vatanlarına, milletlerine aidiyetleri varsa bayraklarını bayrak, vatanlarını vatan, devletlerini devleti biliyorlarsa inançlarının, mezheplerinin, meşreplerinin değil; eğitimlerinin, liyakatlerinin önemli olduğu, hak edenin hak ettiğini bulabildiği, iyiliğin, yetişkinliğin, donanımlı olmanın yegane kriteri olabildiği bir siyasal iklimi canlandırmaya çalışacağız. Bunu nereden öğrendik, Tayyip Bey'den, 20 yılından, AK Parti'nin 20 yılından öğrendik.

"Sandıkta mağlup olmasına rağmen koltukta kalmaya devam eden demokrat dede"

İstifa etmeyen bu savrulma ben cumhurbaşkanlığı sisteminin kötü olduğunu söylüyorum ama partimi cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yönetiyorsun. Sen partinde tek adamsın. Muhalefetin savrulduğunu düşünüyorum. 21 yıldır sandıktan çıkan diktatör, mağlup olarak çıkan demokrat dede. Ben iktidar muhalefet münakaşalarında balkon konuşmasına kinayeli sataşmalar yapabilir diye düşünüyordum. Varlıklarıyla bizim varlığımıza destek veren seçmen tabanımızdan çok destekleri olan diyerek sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum denebilirdi. Sizi hep karşımda görmek istiyorum dese ne diyeceksiniz siz."

ÖNCEKİ HABERLER
Asgari ücret zammı: Kur yükselişi sonrası hesap değişti
Asgari ücret zammı: Kur yükselişi sonrası hesap değişti
Lionel Messi yeni adresini açıkladı!
Lionel Messi yeni adresini açıkladı!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Beşiktaş ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı
Beşiktaş ile Konyaspor 3-3 berabere kaldı
Giresunspor Süper Lig'e veda etti!
Giresunspor Süper Lig'e veda etti!
CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girme hakkı kazandı
CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girme hakkı kazandı
Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı
Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı
Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür, yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür, yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu
Türk F-16’ları NATO tatbikatı nedeniyle Almanya'ya ulaştı
Türk F-16’ları NATO tatbikatı nedeniyle Almanya'ya ulaştı
Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşı Billström'le NATO üyeliği konusunda görüştü
Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşı Billström'le NATO üyeliği konusunda görüştü
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı