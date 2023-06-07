BIST 5.561
DOLAR 23,21
EURO 25,03
ALTIN 1.450,48
HABER /  SPOR

Giresunspor Süper Lig'e veda etti!

Giresunspor Süper Lig'e veda etti!

Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.

Abone ol

Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 41 puanda kalırken Giresunspor puanını 40'a yükselti. Ancak İstanbulspor da Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince puanını 41'e çıkardı. Alınan bu sonuçların ardından Giresunspor, 16. sırada kaldı ve Süper Lig'e veda etti. 

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girme hakkı kazandı
CHP'de birçok milletvekili 4 dönemden fazla Meclis'e girme hakkı kazandı
Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı
Atiba Hutchinson'a veda organizasyonu yapıldı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür, yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu
Erdoğan'dan, Bahçeli'ye teşekkür, yeni Meclis Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu
Türk F-16’ları NATO tatbikatı nedeniyle Almanya'ya ulaştı
Türk F-16’ları NATO tatbikatı nedeniyle Almanya'ya ulaştı
Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşı Billström'le NATO üyeliği konusunda görüştü
Bakan Fidan, İsveçli mevkiidaşı Billström'le NATO üyeliği konusunda görüştü
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
Kars-Erzurum kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
Kars-Erzurum kara yolu bir süre ulaşıma kapandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Papa Francis ameliyat için hastaneye kaldırıldı
Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş yeni Meclis Başkanı oldu
Cumhur İttifakının adayı Numan Kurtulmuş yeni Meclis Başkanı oldu