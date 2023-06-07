Giresunspor Süper Lig'e veda etti!

Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Spor Toto Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Giresunspor sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Çotanak Stadı'nda oynanan karşılamayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Bajic ile 59. dakikada Sainz kaydetti.

Bu sonucun ardından Antalyaspor 41 puanda kalırken Giresunspor puanını 40'a yükselti. Ancak İstanbulspor da Ümraniyespor'u 4-0 mağlup edince puanını 41'e çıkardı. Alınan bu sonuçların ardından Giresunspor, 16. sırada kaldı ve Süper Lig'e veda etti.