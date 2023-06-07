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Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ve Bodrum ilçelerinde yakalanan 13 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 5 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Bodrum açıklarında, Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareket halindeki fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bottaki 8 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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