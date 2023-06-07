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Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti

Kuveyt'te milletvekili seçimlerinin ardından hükümet istifa etti

Kuveyt hükümeti, yapılan parlamento seçimlerinin ardından istifasını sundu.

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Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Başbakan Şeyh Ahmed Nevvaf el-Ahmed es-Sabah ve bakanların istifasını kabul eden Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yeni kabine oluşturuluncaya kadar hükümetten görevini sürdürmesini istedi.

Kuveyt'te dün yapılan parlamento seçimleri sonucu, 50 sandalyeli Ulusal Meclise 13 yeni isim girmişti.

Kuveyt'te Meclisin feshedilmesi ve seçim kararları

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, "vekiller arasındaki uyumsuzluk" gerekçesiyle Ağustos 2022'de Meclisi feshederek seçim kararı almış ve halk 29 Eylül 2022'de sandığa giderek yeni milletvekillerini belirlemişti.

Ancak bundan yaklaşık 6 ay sonra 19 Mart 2023'te Anayasa Mahkemesi, önceki parlamentonun fesih kararının "hukuksuz" olduğunu gerekçe göstererek, 2022'deki genel seçimin iptaline karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, parlamentonun bir önceki seçimde yani 2020'de seçilen üyelerle devamına hükmetmişti.

Kuveyt Emiri son olarak 17 Nisan'da, Anayasa Mahkemesi kararıyla göreve geri dönen 2020 Meclisini tekrar feshetmiş ve 6 Haziran 2023'te seçimlere gidilmesine karar vermişti.

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