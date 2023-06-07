BIST 5.554
DOLAR 23,17
EURO 24,96
ALTIN 1.459,56
HABER /  DÜNYA

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence, başkanlık seçimi kampanyasını başlattı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mike Pence, 2024 seçimleri için çalışmalara resmen başladı.

Abone ol

Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını duyuran Pence, paylaştığı tanıtım videosunda kampanya çalışmalarını resmen ilan etti.

Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir." dedi.

Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, ABD'nin Demokrat Başkanı Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum." dedi.

ABD medyası, Pence'in, seçim programının ilk ayağında Evanjelik Hristiyanların güçlü olduğu Iowa eyaletini ziyaret edeceği ve Trump'ın en güçlü rakiplerinden olacağı yorumlarına yer verdi.

Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.

Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi
AK Partili başkan Tekirdağ'da trafik kazası geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zarifoğlu ve Karakoç paylaşımı
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Abdurrahim Karakoç, vefatının 11'inci yılında mezarı başında anıldı
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor: Oylamada 2. tur bİtti İşte oy dağılımı...
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Paris'ten yola çıkan tarihi Orient Express İstanbul'a ulaştı
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 terörist etkisiz hale getirildi!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!
Sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti!