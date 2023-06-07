Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den ilk mesaj

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) atanan Haluk Görgün, görevini İsmail Demir'den devraldı. Görgün, "Güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve azimle güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Abone ol

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, devir teslim töreni düzenlendi. Törende, Görgün ile Demir, günün anısına taktıkları kravatları birbirine hediye etti.

Törende yaptığı konuşmaya, "Bugün burada bizimle olan bağımsız ve milli savunma sanayimizin tüm neferlerini sevgi ve saygıyla selamlıyorum." ifadeleriyle başlayan Görgün, şöyle konuştu:

"Ülkemizin göz bebeği ASELSAN'daki görevimin ardından, çok daha büyük bir sorumluluk ve azim gerektiren Savunma Sanayii Başkanlığı görevine atanmış olmam nedeniyle şahsıma gösterdiği güven için Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı arz ediyorum. Ülkemiz adına durmadan çalışmaya devam edeceğimiz için zat-ı devletlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bana verilen bu emanetin ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunun farkındayız. Dokuz yıllık görev süresi boyunca Türk savunma sanayine tarihe geçecek başarılar kazandıran Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisiyle birlikte uzun bir süre çalışmış olmak, en kritik projelerde, en zorlu zamanlarda omuz omuza vererek mücadele etmek şahsım adına büyük bir kazanımdır. Bizler ülkemize hizmet yolunda birer emanetçiyiz. Bize verilen emanet hayatidir. Emanetimiz milletimizin bekası, refahı, çocuklarımızın geleceği ve güvenliğidir. Sorumluluk büyük, önümüz aydınlık, inancımız tamdır."

"Milli teknoloji hamlesi" hedefinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceklerini, millete layık olmaya çalışacaklarını vurgulayan Görgün, şunları kaydetti:

"Bu vatanın evlatlarının akıl ve alın teriyle ortaya konulan başarıları koruyacak, hep daha iyisini hedefleyeceğiz. Bizler savunma sanayinin artık ülkelerin kaderini tayin eden bir noktada olduğunu çok iyi biliyoruz. Vatan aşkıyla kenetlenmiş savunma sanayi ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Son yıllarda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çağ atlayan savunma sanayimizin başarılarını, dost ve müttefik ülkelerle birlikte omuz omuza vererek ortak fayda çerçevesinde dünyaya taşımaya devam edeceğiz. Dünyada hak ettiği noktaya ulaşan savunma sanayimiz, dostlarımızın da güvenliğine, refahına ve teknolojik gelişimlerine fayda sağlamaya devam edecek. Savunma sanayi ekosistemimizi büyütmeyi ve geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Atacağımız adımların tümünde 'önce Türkiye, önce millet' diyeceğiz. Müttefiklik ruhuyla; dosta güven, düşmana korku sunan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk mühendisliğinin ortaya koyduğu, dünyanın en iyisi olan sistemlerle bayrağımızı farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam edeceğiz. Biz her zaman şuna inandık: Liderlik etmek önemlidir ama bir takım olabilmek, bir aile olabilmek çok daha mühimdir. Savunma sanayimiz artık çok büyük bir aile… Vakıf şirketlerimizden KOBİ'lere, akademiden devlet kurumlarına kadar yüzlerce paydaşımız, on binlerce insanımız milli teknolojiler yolunda gece gündüz demeden çalışıyor. Bizim buradaki görevimiz; yol açmak, destek olmak, rehber olmak, birlik olmaktır."

Türk mühendisliğinin inandığı ve desteklendiği zaman başaramayacağı hiçbir şey olmadığının en büyük şahidi olduklarına değinen Görgün, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizi biz yapan azmimizle, duruşumuzla ve inancımızla, tam bağımsız savunma sanayi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği bağımsızlık ve millilik yolunu her zaman takip etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'a savunma sanayine verdiği önem, destek ve bizlere çizdiği yerlilik ve millilik rotası için teşekkür ediyoruz. Allah onu; onun kararlı duruşunu, bağımsızlık vizyonunu başımızdan eksik etmesin. Güvenlik güçlerimize ve vatanımıza hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Dün olduğu gibi bundan sonra da aynı inanç ve azimle güvenlik güçlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, emniyet güçlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte milletimizin bekası, güvenliği ve geleceği için var gücümüzle gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz."

- "Bayrak yarışı"

İsmail Demir de törende yaptığı konuşmada, çalışma arkadaşlarına ve sektördeki paydaşlara teşekkür etti. Demir, şöyle devam etti:

"Dokuz yılın özetini geçmeye gerek yok ama Türkiye'de şu anda en popüler konu ne derseniz herhalde ilk akla gelen savunma sanayidir. Bu sektörün ve Türkiye'nin geldiği yer açısından önemli bir göstergedir. El birliği ve gönül birliğiyle çalıştık. Sektörün başta ana oyuncuları olmak üzere tümüyle iyi bir frekansımız oldu. Bugün göreve sektörün içinden gelen bir dostuma devretmenin memnuniyetini yaşıyorum. Allah güzel hizmetler vermeyi nasip etsin. Bu görevi elimizden gelenin en iyisini yaparak icra ettik. Bu süreçte sektörde temaslarımız oldu, ilişkiler yumağı içinde bu sürede hak geçenler olmuşsa bunun için sizlerden helallik diliyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrak yarışında bayrak tutan her oyuncudan beklenti bir öncekinden daha hızlı koşmasıdır, daha hızlı performans göstermesidir. Bu beklentiyi Haluk kardeşimizin yerine getireceğine inanıyoruz. Sizlerin de desteğiyle bu yeni dönemde savunma sanayi sektörü tüm oyuncularıyla Türkiye’nin yüz akı olmaya devam edecek. Bayrak çok daha ileri taşınacaktır. Hayırlı olsun diyorum ve başarılar diliyorum."