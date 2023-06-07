Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu iddiası: İstanbul adaylığı da tehlikeye girer

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP MYK'nın değişimine atıfta bulunarak, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız" çıkışı gündem oldu. Can Ataklı, CHP örgütünün İmamoğlu'nu istemediğini iddia ederek, "Ekrem İmamoğlu kısa dönemde kendisine rahatlatıcı bir çıkış hamlesi bulamazsa İstanbul adaylığı da tehlikeye girer." dedi.

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CHP'nin seçim yenilgisinin ardından değişim mesajı veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni açıklamalarıyla CHP kulislerini hareketlendirdi.

Saraaçhane'deki belediye binasının meclis salonunda törene katılan İmamoğlu, program sonrası basın mensuplarına konuştu.

Bir gazetecinin "Aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız, yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" diye cevap verdi.

"Değişime kulak tıkayarak yol yürümek olmaz"

İmamoğlu, CHP MYK'nın değişimine atıfta bulunarak, "Değişimin bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağının farkındayız. Değişim talebini en güçlü şekilde ifade etmeye devam ediyorum. Değişim ihtiyacını toplum istiyor; kulak tıkayarak yol yürümek olmaz. Aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız" açıklamasını yaptı.

"İmamoğlu’ndan gelen bütün talepleri geri çevirdi"

İmamoğlu'nun çıkışını değerlendiren yazar Can Ataklı, İmamoğlu için önümüzdeki günlerin zorlu geçeceğini ileri sürdü. Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP’de sorunun adı Ekrem İmamoğlu’dur İmamoğlu kamuoyunda destek bulabilir ama CHP örgütü kendisini hiç istemiyor Kılıçdaroğlu durumun farkında bu nedenle İmamoğlu’ndan gelen bütün talepleri geri çevirdi İmamoğlu cesaretli değil, ortaya çıkamamasına bahane olarak mahkeme kararının tepesinde Demokles’in Kılıcı gibi durduğunu göstererek mücadeleden kaçıyor. İmamoğlu kaçıyor ama partili olmayan kamuoyu yenilgi psikolojisi ile Kılıçdaroğlu’nun gitmesini istiyor çare olarak da İmamoğlu’nun kurtarıcı olacağını sanıyor. Ekrem İmamoğlu kısa dönemde kendisine rahatlatıcı bir çıkış hamlesi bulamazsa İstanbul adaylığı da tehlikeye girer."