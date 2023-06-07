Jorge Jesus'un yeni takımını duyurdular! 3 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaştığı iddia edildi.

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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yeni adresi belli oldu deniyor.

Suudi Arabistan'dan Ar Riyadiyah'ın haberine göre; Jorge Jesus, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Jorge Jesus, Suudi Arabistan milli takım teknik direktörlüğü için 3 yıl ve 10 milyon euro maaş alacak; Jesus'un son sezonu için opsiyonu olduğu ve kontratını tamamlaması halinde toplam 30 milyon euro para kazanacağı belirtildi.

68 yaşındaki teknik adam, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe'nin başına geçti. 51 maçlık periyotta 34 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.20 puan ortalaması tutturdu.

Jesus'un kariyeri

24 Temmuz 1954 tarihinde Amadora'da dünyaya gelen Jorge Jesus teknik direktörlük kariyerine Amora FC'de start verdi. Deneyimli teknik adam sonra FC Felgueiras 1932, CF Uniao Madeira, CF Estrela, Vitoria Guimaraes SC, Moreirense FC, Uniao de Leiria, CF Os Belenenses, SC Braga, SL Benfica, Sporting Lizbon, Al-Hilal Riyad ve Clube de Regatas do Flamengo'yu çalıştırdı. Tecrübeli teknik adam en yüksek puan ortalamasını 2.45 ile Al-Hilal Riyad'ın başında tutturdu. Kariyerinde 6 Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu bulunan Jesus, Portekiz Ligi'nde 3 kez mutlu sona ulaştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu elde etti. 1 Brezilya Ligi şampiyonluğu, 1 Brezilya Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Suudi Arabistan Süper Kupa şampiyonluğu, 1 Copa Libertadores şampiyonluğu ve 1 Recopa Sudamericana şampiyonluğu da elde etti.