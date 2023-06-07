Bulgaristan'da korkutan deprem! Edirne'den hissedildi AFAD şiddetini duyurdu

Bulgaristan'da deprem meydana geldi. Saat 15.26'da meydana gelen deprem Edirne merkezde de hissedildi. AFAD söz konusu depremin büyüklüğünü 4,7 olarak duyurdu.

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Bulgaristan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 15,26'da meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD 4,7 olarak duyurdu. Merkez üssü Filibe olan deprem 167.39 km uzaklıktaki Edirne'de de hissedildi.

Komşu ülkeler de sallandı

Öte yandan Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak verdi. Sarsıntı Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Romanya, Kuzey Makedonya ve Sırbistan da hissedildi.