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Alex'ten Arda Güler'e övgü: Potansiyelini görüyorum...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Alex'ten Arda Güler'e övgü: Potansiyelini görüyorum...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsane futbolcusu Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertlileri Ziraat Türkiye Kupası finali öncesinde ziyaret eden Alex, genç oyuncu Arda Güler ile de bir araya geldi.

Alex, Arda'yı sahada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Özellikle solak oyuncular her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bu genç yaşta A takımda oynadığı için daha da mutlu oluyorum. Potansiyelini görüyorum. Bu şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Önemli olan onun mutlu bir şekilde oyunundan keyif alarak çalışmalarını devam ettirmesi. Ben burada güzel bir tarih yaşadım. Onun, daha da iyisini yapabileceğini düşünüyorum. Bu şekilde devam etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arda ise Alex ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok heyecanlıyım. Çocukluğumdan beri izlediğim kaptanla beraberiz. Oğlu ile benim fotoğrafımı çekti. Çok duygulandım. Çok heyecanlıyım. Gol sevinçlerimiz, belki stillerimiz benziyor. Çocukluğumdan beri çok izledim. Belki hafızama kazındı. Her zaman Alex gibi bir futbolcu olma hayalim var. Attığı gollerde ne kadar mutlu olduğumu, gidişinde ne kara ağladığımı hatırlıyorum. Çok değişik hisler."

Alex, attığı 29 golle kendisine ait rekoru (28) kıran Enner Valencia'yı da tebrik etti.

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