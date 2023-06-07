Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...
Seçimden sonra doların freni patladı. Dün günü 21 lira 50 kuruş seviyesinden kapatan doların 7 Haziran Çarşamba günü adeta freni boşaldı. Güne 22 lirayı aşarak başlayan dolar saat 10:10 itibariyle 23 lirayı aştı. Dolarda bir günlük kayıp yüzde 7 oldu. Dolardaki yükseliş sürecek mi? İşte piyasadaki son durum...Abone ol
Seçim dönemine kadar baskılanması eleştirilen ve çok kötü patlayacağı uyarıları yapılan doların freni sonunda patladı. 6 Haziran 2023 salı gününü 22.50 lira seviyesinden kapatan dolar 7 Haziran 2023 Çarşamba gününe adeta zincirlerinden boşanmışçasına başladı. Hızla yukarı tırmanmaya başlayan dolar saat 10:00 sularında 23 lira seviyesini geride bıraktı. Euro da 25 liraya yürüyor. Uzmanlar ne diyor: Yükseliş ne kadar sürer?
Dolar tarihte ilk kez 23 lirayı aştı
Saat 10:10 itibariyle piyasalar: Dolar 23 lira sınırını aştı. Dolar 23.02 liradan satılırken euro da 24.77 liradan işlem görüyor.
Dolar 23 liranın kapısına dayandı
Saat 09:00 itibariyle döviz kurları: Dolar adeta çıldırdı. Günü 22 lirayı aşarak başlayan dolar, saat 09:00 sularında 22 lira 76 kuruşu görerek 23 liranın kapısına dayandı. Euro ise 24.5 lirayı geçti.
Dolar güne 22.22 TL ile başlamıştı
6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar piyasalar kapalıyken 22 lira sınırını aştı. Dolar 7 Haziran sabah 07.10 sıralarında 22,1146'dan işlem görüyordu. Euro/TL ise güne yüzde 3'ün üzerinde artışla başladı ve 24.05 liradan işlem görüyor.
Seçimden önce 20 liranın altındaydı
Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolardaki yükselişe Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceği merak edilirken, piyasa uzmanları şimdilik bir müdahale beklemediklerinin altını çiziyor.
Özgür Demirtaş ve İslam Memiş ne dedi?
"Top yere düşmeden sekmez …!" diyen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar kurunun geldiği yeri işaret ederek "Nas Ekonomi Modelinin sonucu: Duvar..." dedi. İslam Memiş ise "Ekonomi yönetimi ve MB’dan açıklama veya müdahale gelmeden karar vermemeli. Normal bir fiyatlama yok!" ifadelerini kullandı.