Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...

Seçimden sonra doların freni patladı. Dün günü 21 lira 50 kuruş seviyesinden kapatan doların 7 Haziran Çarşamba günü adeta freni boşaldı. Güne 22 lirayı aşarak başlayan dolar saat 10:10 itibariyle 23 lirayı aştı. Dolarda bir günlük kayıp yüzde 7 oldu. Dolardaki yükseliş sürecek mi? İşte piyasadaki son durum...

Abone ol

Seçim dönemine kadar baskılanması eleştirilen ve çok kötü patlayacağı uyarıları yapılan doların freni sonunda patladı. 6 Haziran 2023 salı gününü 22.50 lira seviyesinden kapatan dolar 7 Haziran 2023 Çarşamba gününe adeta zincirlerinden boşanmışçasına başladı. Hızla yukarı tırmanmaya başlayan dolar saat 10:00 sularında 23 lira seviyesini geride bıraktı. Euro da 25 liraya yürüyor. Uzmanlar ne diyor: Yükseliş ne kadar sürer?

Dolar tarihte ilk kez 23 lirayı aştı

Saat 10:10 itibariyle piyasalar: Dolar 23 lira sınırını aştı. Dolar 23.02 liradan satılırken euro da 24.77 liradan işlem görüyor.

Dolar 23 liranın kapısına dayandı

Saat 09:00 itibariyle döviz kurları: Dolar adeta çıldırdı. Günü 22 lirayı aşarak başlayan dolar, saat 09:00 sularında 22 lira 76 kuruşu görerek 23 liranın kapısına dayandı. Euro ise 24.5 lirayı geçti.

Dolar güne 22.22 TL ile başlamıştı

6 Haziran Salı günü 21,67'le tarihi zirvesini gören dolar piyasalar kapalıyken 22 lira sınırını aştı. Dolar 7 Haziran sabah 07.10 sıralarında 22,1146'dan işlem görüyordu. Euro/TL ise güne yüzde 3'ün üzerinde artışla başladı ve 24.05 liradan işlem görüyor.

Seçimden önce 20 liranın altındaydı

Dolar/TL, 14 Mayıs seçimlerinden önce 19,58, 28 Mayıs'taki seçimlerden önce ise 19,97 seviyesindeydi. Dolardaki yükselişe Merkez Bankası'nın müdahale edip etmeyeceği merak edilirken, piyasa uzmanları şimdilik bir müdahale beklemediklerinin altını çiziyor.