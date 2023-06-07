BIST 5.576
DOLAR 23,08
EURO 24,91
ALTIN 1.455,27
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Şair ve yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 36. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla yad edildi.

Abone ol

Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürü Mesut Meyveci ile Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Törende yer alan Küplüce Cahit Zarifoğlu İlkokulu öğrencileri, Zarifoğlu'nun şiirlerini yorumladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ağız kokusunu dikkate alın! Hastalık habercisi olabilir!
Ağız kokusunu dikkate alın! Hastalık habercisi olabilir!
Şişecam, teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapacak
Şişecam, teknoloji şirketi ICRON'a yatırım yapacak
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! TFF'ye bildirildi
Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! TFF'ye bildirildi
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor! Bakanlar yemin etti, oylama sona erdi
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor! Bakanlar yemin etti, oylama sona erdi
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!
Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: Komisyon kuralım
Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: Komisyon kuralım
Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...
Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...
Fenerbahçe Opet Stefano Lavarini ile anlaştı
Fenerbahçe Opet Stefano Lavarini ile anlaştı
Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi
Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi
Tokat'ta ayı saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Tokat'ta ayı saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor