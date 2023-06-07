Mersin'de 2. Kilikya Ultra Maratonu 10 Haziran'da koşulacak

MERSİN'de bu yıl ikincisi 10 Haziran'da gerçekleştirilecek Kilikya Ultra Maratonu'na yaklaşık 750 sporcunun katılması bekleniyor.

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Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesince organize edilen maraton, 10 Haziran'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde başlayacak.

Organizasyona katılan sporcular; 7,15, 33 ve 54 kilometre olmak üzere 4 farklı etaptaki parkurlarda yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, Kilikya Ultra Maratonu'nun bu yıl uluslararası düzeyde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Kızkalesi sahilinde 9 Haziran'da organizasyona ilişkin fuar düzenleneceğini kaydeden Taşkın, "10 Haziran'da aynı yerde yarışlar yapılacak. Yarışlara ilgi fazla. Yaklaşık 750 civarında sporcunun katılımını bekliyoruz. Mersinli bütün sporseverleri davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.