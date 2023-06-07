BIST 5.576
DOLAR 23,08
EURO 24,91
ALTIN 1.455,27
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! TFF'ye bildirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'dan Okan Buruk hamlesi! TFF'ye bildirildi

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Okan Buruk'un opsiyonunu kullanarak sözleşmesini uzattı.

Abone ol

Sarı-kırmızılıların Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı bilgilendirmeye göre, Buruk'un sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Sezon başında 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Buruk, ilk sezonunda takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Galatasaray Kulübünün daha önce KAP'a yaptığı bildirimde, Buruk'a 2023-2024 sezonu için senelik net 20 milyon lira ödeneceği duyurulmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor! Bakanlar yemin etti, oylama sona erdi
Meclis yeni Başkanı'nı seçiyor! Bakanlar yemin etti, oylama sona erdi
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri altın kemeri el değiştirdi!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: Komisyon kuralım
Zelenskiy ve Putin ile telefonda görüştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş teklif: Komisyon kuralım
Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...
Doların freni patladı uçuşa geçti! Tarihte böylesi hiç olmamıştı! Özgür Demirtaş ve İslam Memiş uyardı...
Fenerbahçe Opet Stefano Lavarini ile anlaştı
Fenerbahçe Opet Stefano Lavarini ile anlaştı
Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi
Kayakla Atlama Milli Takımı, Slovenya'da kampa girdi
Tokat'ta ayı saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Tokat'ta ayı saldırısında yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘değişim’ mesajı
Ekrem İmamoğlu’ndan dikkat çeken ‘değişim’ mesajı
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye ziyaret
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılacak
İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali için bazı yollar 5 gün trafiğe kapatılacak