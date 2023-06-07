Taze sebze ve meyve tüketimi hastalıktan koruyor

Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, "Taze sebze ve meyve tüketimi, bağışıklık sistemini koruyup, hasta olmayı önlüyor. Yaz mevsiminde günışığı en önemli parasız antidepresan ilaçtır. Bol bol faydalanmalıyız” dedi.

Abone ol

Yaz mevsimi şifa kaynağı birçok meyve ve sebzenin en çok bulunduğu mevsim olarak dikkat çekiyor. Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, yaz aylarının gelmesiyle beslenme konusunda yapılması gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

Sağlıklı yaşam hakkında bilgi veren Dr. Emin Dinççağ, “Yaz geldi. Yaz mevsimi insan sağlığı için en önemli zaman dilimlerindendir. Taze sebze ve meyvelerin bollaşması, güneş ışığından faydalanmamızın artması, günlerin uzaması nedeniyle mesai dışı daha çok zamanın olması ve açık havada daha çok zaman geçirmek ve egzersiz ve spor yapma olanaklarının artması yazı diğer mevsimlere göre daha fazla sağlıklı yaşam için öne çıkarmaktadır” diye konuştu.

“Taze sebze meyve tüketimi, bağışıklığı arttırıp, hastalıktan koruyor”

İnsan sağlığı için gerekli tüm vitaminlerin taze sebze ve meyvelerde olduğunu ifade eden Emin Dinççağ, “İnsan sağlığı için gerekli bütün vitamin, mineral ve antioksidanların taze sebze ve meyvelerde bulunduğu, vücudumuzun ihtiyacı olan vitaminlerin en önemli kaynaklarından birinin taze sebze ve meyveler olduğu bilinmektedir. Taze sebze ve meyve tüketimi, insanların bağışıklık sistemini koruyup, hasta olmalarını önleyen en önemli faktörlerden olduğu unutulmamalıdır. İçeriği ile bağışıklık sistemimizi güçlendiren taze sebze ve meyveler, aynı zamanda barsak sağlımız için gerekli lif için en önemli kaynaktır. Özellikle barsak kanserinden korunmak için her erişkin günde en az 35 gr lif almalıdır. Lif içeren gıda maddeleri arasında kepekli tahıllar yanında sebze meyveler de önemli lif kaynaklarındandır. Yüksek kolesterol tedavisinde de lifli beslenmenin önemi vardır” şeklinde konuştu.

"Yaz mevsiminde günışığı en önemli parasız antidepresan ilaçtır"

Yaz aylarındaki beslenmenin ve güneş ışığının önemine de değinen Dr. Dinççağ, “Ultraviyole ışınları vücudumuz için D vitamini kaynağıdır. Vücudumuzdan yapılan D Vitamininin aktif hale geçmesi ve vücuda faydalı hale gelebilmesi için güneş ışığına ihtiyaç vardır. Yaz mevsimi boyunca özellikle güneş ışınlarının insan sağlığına daha az zararlı olduğu öğlen saatleri dışında kollarımızı, yüzümüzü ve bacaklarımızı güneş ışığına tutmamız D vitamini almamız için gereklidir. Günde 15 dakika bu işlem için yeterlidir. Kemik erimesi (osteoporoz), D vitamini düşük olanların bu konuya dikkat etmeleri sağlık açısından çok faydalıdır. D vitamini, insan vücudunda bir hormon gibi görev yapıp, insanın bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bir vitamindir. Kemik sağlığı üzerine çok önemli faydaları vardır. Sağlıklı beslenmenin hastalıklardan koruduğu, ömrü uzattığı bilinmektedir. Günlük hayatta spor yapmanın ve düzenli uykunun da buna eklenmesiyle daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam mümkündür. Meyve tüketiminin günde en az beş kez olması, sebze ve meyvenin taze tüketilmesinin ve kabuklu meyvelerin soyulmadan, ama iyice yıkandıktan sonra tüketilmesinin faydaları vardır. Meyve suyu içmek yerine meyveyi posasıyla tüketmek daha faydalıdır. Meyve tüketilirken karışık meyve tüketilmesi daha doğru olacaktır. Diyabet hastalarının doktor önerisiyle ölçülü meyve tüketmeleri tavsiye edilir. Yaz mevsiminde günışığı en önemli parasız antidepresan ilaçtır. Bol bol faydalanmalıyız” ifadelerini kullandı.