BIST 5.567
DOLAR 23,16
EURO 24,96
ALTIN 1.455,62
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da saplantılı aşık kabusu! Otomobili aşk duvarına çevirdi, lastiklerini patlatıp pert etti

ANTALYA'da gece park halindeki bir otomobili sprey boyalı aşk yazılarıyla adeta pert eden saplantılı aşık, otomobilin dört lastiğini de patlatıp kayıplara karıştı.

Abone ol

Olay dün gece Muratpaşa İlçesi'nde yaşandı. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı olayda beyaz bir otomobil üzerine sprey boyayla kalp işareti yapıp " Serap, Adem, seni seviyorum, beni bırakma, benimsin' gibi yazılar yazan kimliği belirsiz kişi kayıplara karıştı.

Görüntüyü çeken vatandaş, "Birisi çok sevmiş ama arabaya yazık olmuş sahibi kimse arabasının başına gelsin 4 lastik inmiş, yazık olmuş" diyerek görüntüyü paylaştı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte yalan haberler!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte yalan haberler!
Kapıkule'de 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kapıkule'de 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Asgari ücrete ara zam yolda! Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
Asgari ücrete ara zam yolda! Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?
AB, 2024 taslak bütçesini hazırladı. Üye ülkelere 113 milyar avro hibe!
AB, 2024 taslak bütçesini hazırladı. Üye ülkelere 113 milyar avro hibe!
İsveç mahkemesinden PKK destekçisinin iadesine yeşil ışık
İsveç mahkemesinden PKK destekçisinin iadesine yeşil ışık
Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu milli takımlar ana sponsoru oldu
Hepsiburada, Türkiye Basketbol Federasyonu milli takımlar ana sponsoru oldu
Pompadan zam akacak! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 80 kuruş zam geliyor, devamı da gelecek
Pompadan zam akacak! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine 80 kuruş zam geliyor, devamı da gelecek
Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı
Van'da dağda uçkun toplarken mahsur kalanları AFAD kurtardı
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Şampiyonlar Ligi finalinde depremzedeler için kampanya
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması
Bakan Mehmet Özhaseki'den 'yeni dönem' açıklaması