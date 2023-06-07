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Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!

Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, hamilelikte görülen kalp çarpıntılarından bazılarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Görenek, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Kalp ve Aritmi Derneklerince hazırlanan "Gebelerde Kalp Çarpıntıları Kılavuzu"nun, ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenen uluslararası kongrede sunulduğunu bildirdi.

Görenek, kendisinin de yazarları arasında bulunduğu kılavuzun sunumunu, kongrede ABD'li 3 bilim insanıyla yaptıklarını ifade etti.

Hamilelerde zaman zaman çarpıntı sorunlarının olabildiğini belirten Görenek, şu bilgileri verdi:

"Çarpıntıların önemli bir kısmı hamileliğin normal seyri sırasında olabilecek, kötü neticeler vermeyen çarpıntılardır ancak bazen daha ciddi ve önem verilmesi gereken ritim bozuklukları da gelişebilmektedir. Bu tür çarpıntıların bir kısmı kalbin kulakçıklarından kaynaklanan hızlı ritimler şeklindedir. Bu hastalarda gebeliğin haftasına ve çarpıntının türüne göre ilaç tedavilerinden yararlanabiliyor ya da ablasyon, yani radyo dalgaları ile yakma, dondurma işlemleri yapabiliyoruz. Kalbin karıncıklarından kaynaklanan çarpıntılar daha ciddi oluyor. Bahsedilen tedavi yaklaşımlarına ilave olarak zaman zaman şoklama özelliğine sahip kalp pillerini de bu tür rahatsızlığı olan gebe hastalarda kullanmamız gerekebiliyor. Bazı durumlarda hastaların kalp hızı çok düşülebiliyor. Böyle bir durum varsa ve özellikle de bayılmalar oluyorsa kalp ritmini hızlandıran pilleri kullanabiliyoruz."

Prof. Dr. Görenek, hamilelikte bu tür durumların tedavisinin yönlendirilmesinde kardiyoloji ve kadın doğum, hatta çocuk hekimlerinin işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini kaydetti.

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