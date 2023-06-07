AK Parti'den asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı açıklaması! Zam ne kadar olacak?

Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretli Temmuz zamlarını merak ediyor. AK Parti'den Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili flaş açıklama geldi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, asgari ücret ve emekli ve memur maaş zammıyla ilgili konuştu; “İnsanlarımızın beklentisi mutlaka karşılanacaktır" dedi. Akbaşoğlu, "Emeklileri de kapsayacak şekilde çalışanlarımızı memnun edecek yaklaşımı bir ay içerisinde görmüş olacağız” diye konuştu. Akbaşoğlu, HaberGlobal’de katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Herkes müsterih olsun, memnun olacaklar

“Rakamları net belirlemek doğru olmaz. Çünkü bu bir süreç, asgari ücretin de bileşenleri var hem işçi hem işveren sendikaları var. Bunun altyapısı hazır bununla beraber ortaya çıkacak enflasyon farkı ve verilecek refah farkının da belirlenmesi süreci söz konusu. Ama şundan herkesin müsterih olmasını istirham ediyorum;

11 bin 500-12 bin rakamları gerçekçi mi?

"11 bin 500- 12 bin rakamları gerçekçi mi?" sorusu üzerine Akbaşoğlu, "Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımızın teknik çalışmaları çerçevesinde bu konuda enflasyon farkı refah payı farkı ve bütün bunlarla ilgili Sayın cumhurbaşkanımızın riyasetinde ortaya çıkacak olan bir rakam söz konusu olacak. Şu ölçüyü verebilirim, her zaman kamuoyunu memnun eden, kamuoyunun alım gücünü enflasyonla beraber düşündüğümüzde hakikaten rahatlatan bir perspektifi yakalamaya çalıştık. Bu ilkemizden taviz vermeyeceğiz. İnsanlarımızın ekonomik sıkıntılarını giderecek, zenginliğini artıracak bir beş yıllık dönemi cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye Yüzyılı olarak başlatmış olacağız." dedi.