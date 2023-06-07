Cemal Enginyurt Selahattin Demirtaş'a özgürlük istedi

CHP listesinden milletvekili olan Demokrat Partili Cemal Enginyurt, HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istedi.

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Sözcü TV'de konuşan Enginyurt, vatandaşın attığı 'Selo'ya idam' sloganının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından söylettirildiğini öne sürerek, "Bir karar verilmeli Demirtaş'ı idam mı edeceksiniz yoksa hukuki normları mı uygulayacaksınız?" dedi.

Enginyurt, "Bu noktada bize düşen bu insanlara sahip çıkmaya devam etmek adalet istemek, hak istemek, hukuk istemek, özgürlük istemek. Yani mücadeleden geri durmamak lazım. Benim siyasi anlayışım bu." ifadelerini kullandı.