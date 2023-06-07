Bursa'da pes dedirten olay! Binip uyuya kaldılar, ateşe verip gittiler

BURSA'da oto tamirciye bırakılan araca giren iki genç önce uyudu, ardından ateşe verdi. Durumu son anda fark eden dükkan sahibi müşterisinin aracını söndürmeye çalışırken, hızlı davranan polis ise şüphelileri kaçamadan yakaladı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Buzhane Sokak üzerinde bulunan bir oto tamirciye bırakılan araca gece saatlerinde giren E.F ile kız arkadaşı içeride bir süre uyudular. Sabah saatlerinde uyanan iki şüpheli çakmak gazıyla bulundukları hafif ticari aracı ateşe verdi.

Durumu fark eden dükkan sahibi eline aldığı yangın söndürme tüpüyle araca koştu. E.F ve H.Y’nin kaçtığını gören esnaflar ise durumu polisi bildirdi.

İhbar üzerine hızla gelen Küçükbalıklı Polis Merkez’ine bağlı ekipler kundakçı şahısların kaçmasına izin vermedi. Araçtaki yangını kendi çabalarıyla söndüren tamirci müşterisine vereceği cevabı düşünürken, yaklaşık 40 bin liralık zarara uğradı.

Hem oto tamirciyi, hem müşteriyi, hem de vatandaşların canını hiçe sayan iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.