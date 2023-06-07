Mehmet Şimşek'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarından biri istemiş! İsmail Küçükkaya kulisi...

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Mehmet Şimşek'in HAzine ve Maliye Bakanı olarak ekonominin başına geçmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden birinin istediğini ve babası ile Şimşek'i buluşturduğunu iddia etti.

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Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na nasıl geldiğiyle ilgili gazeteci İsmail Küçükkaya çok ilginç bir kulis bilgisini paylaştı. Canlı yayında o kulis bilgisin anlatan Küçükkaya, Mehmet Şimşek'in bakan yapılması için AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinden bir üyenin aracı olup destek verdiğini söyledi. İşte İsmail Küçükkaya'nın canlı yayında aktardığı o bilgiler:

'Gel bunu babamla açık konuş'

- Ben bunu çok etkili bir isme sordum. 'Mehmet Şimşek'in olması için Erdoğan ailesinden bir üye destek verdi' dedi. O kişi, 'Gel bunu babamla açık konuş' demiş.

Şimşek 2.5 saat ne olacağını anlatmış

- Mehmet Şimşek de gidip 2,5 saat boyunca anlatmış, tablo budur demiş. Efendim böyle giderse şu olur demiş, onu burada söyleyemem. Bunları yaparsak 1 ila 1,5 yıl arasında normalleştiririz demiş.

- Cumhurbaşkanı düşünmüş, bir daha çağırmış. Ve bu iş olmuş.