Dolar yanıyor! Bu fiyattan dolar alınır mı yoksa satılır mı? İslam Memiş, Tunç Şatıroğlu, Necmettin Batırel, Özgür Demirtaş ne dedi

Dolar 23 lirayı aştı, bir günde Türk Lirası adı konmamış şekilde yüzde 7 develüasyona uğradı. Vatandaş panikle 'dolarımı bozdurayım mı tekrar düşer mi" diye sorarken, sanayici "Borcumu ödemek için bu fiyattan dolar almam doğru mu?" sorusuna cevap arıyor. Dolar bu saatten sonra düşer mi? Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? İşte uzmanların ilk değerlendirmeleri...

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Yeni Kabine'nin görev başlamasının üçüncü gününde doların freni boşaldı. Dolar 23 lirayı aşarak tarihindeki en yüksek seviyeye çıkarken Euro da 25 liranın kapısına dayandı. Dolar karşısında Türk lirası 7 Haziran Çarşamba gününün ilk saatlerinde yüzde 7 eridi. Ekonomistler bunun adı konmamış bir develüasyon olacağını söylerken, doları olanlara "sakın bozdurmayın, daha da artacak" uyarısı yaptılar. İşte ekonomistlerin dolardaki artışla ilgili ilk değerlendirmeleri...

Memiş: Müdahale edilmeden karar vermeyin

Doların 23 lirayı aşmasının ardından altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara 'sakin olun' çağrısı geldi. Memiş, Twitter hesabından, "Ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'ndan açıklama veya müdahale gelmeden karar vermemeli. Normal bir fiyatlama yok!" dedi.

Demirtaş: Top yere düşmeden sekmez

"Nas Ekonomi Modelinin sonucu: Duvar" diyen ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Top yere düşmeden sekmez …!" diyerek dolardaki artışın süreceği sinyalini verdi.

Kavcıoğlu döneminde yüzde 213 arttı

"Bu kadar liralaşmak dolar kurunu düşürmeye yaramadı" diyen piyasa analisti Tunç Şatıroğlu, "Bu sabah itibarıyla Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu göreve geldiğinden beri dolar kurundaki artış yüzde 213 oldu" dedi.

Dolarım var bozayım mı diye sormayın!

"Doları bozayım mı diye sormayın, rahat olun" diyen Tunç Şatıroğlu, "Mandacı iktisatçıların eski modellerine rağbet edilmiyor uzun süredir. Faizin artması için mandacı iktisatçılar lazım" tespiti yaptı.

Artık sıra kallavi kur zamlarında!

"Bu kadar kur artışına kallavi zamlar gelir" diyen Tunç Şatıroğlu, "Artık tasarruf zamanı. Alacağınız aldınız, oturacak kemer sıkacak ve bu süreci atlatmaya çalışacaksınız. Harcamalarınızı kısmanız elinizdekini de TL varlıkların haricinde yatırımlarda değerlendirmeniz riskten kaçınmanız gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

'Şakkadanak' Batırel: Enflasyon gerçekmiş

Şakkadanak" olarak anılan Türkiye gazetesi ekonomi yazarı Necmettin Batırel, "Enflasyon gerçekmiş. Kur 23.56 TL'ye gidiyor" deyip ekledi: "Döviz kurları 22 Haziran'da Para Politikası Kurulu faiz arttırdıktan ve hedef belirledikten sonra dengeye kavuşacak. Belki olağanüstü kararla toplantı öne de alınabilir." dedi.

Maaşı dolarla alsak iyiydi...

Ekonomist Uğur Gürses, "Bütün o palavralar kapaklar açıldığında böyle ortaya çıkabilecek tabloyu saklamak için atıldı. Ülkenin milyarlarca dolar döviz rezervleri berbat politikaların sonuçlarını örtülemek için eritildi…" paylaşımı yaptı. Vergi uzmanı ekonomist Ozan Bingöl, "Maaşı dolarla alsaydık, endişeye mahal yoktu. Sorun şu ki; bir tek maaşı dolarla almadık!" paylaşımı yaptı.

Kerim Rota: 10 günde yüzde 16 değer kazandı

Gelecek Partisi ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ekonomist Kerim Rota da Twitter hesabından, "Seçimden 10 gün sonra dolar, TL'ye karşı yüzde 16 değer kazandı. Herşey seçim içindi. Kurlar 9 aydır TCMB rezerv satışı, sermaye kontrolleri ve sözlü müdahale ile baskılanıyordu. Yay şimdi gevşetilse de nerede gerçek bir piyasa dengesi oluşacağı belirsiz. Bu seviyede bile şirketlerin döviz alması yasak, tek satıcı TCMB. Kurlar bu seviyede kalsa bile KKM'ye ödenecek kamu kaynağı bu sürede 200 Milyar TL'yi aşacak. Kur artışı enflasyonu arttıracak. Bu artışın hepsi Haziran enflasyonuna yansımayacağı için ücretler yazın enflasyon karşısında yine eriyecek." dedi.