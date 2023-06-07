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Kırgızistan ve Katar arasında 13 anlaşma imzalandı

Kırgızistan ve Katar arasında 13 anlaşma imzalandı

Kırgızistan hükümeti ile Katar hükümeti arasında savunma, kültür, maliye, spor, sağlık, afet ve bankacılık alanında işbirliğini öngören 13 belge imzalandı.

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Orta Asya turu kapsamında Kırgızistan'ı ziyaret eden Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Caparov ile Al Sani, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Caparov, Katar Emiri Şeyh Temim​​​​​​​'in Kırgızistan ziyaretinin "tarihi anlam" ifade ettiğini belirtti.

Caparov, Arap dünyasından Kırgızistan'a 30 yıl içinde ilk ziyaretin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, Katar Emirinin ziyaretinin ikili ilişkilerde yeni bir dönemi başlatacağına inandığını kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim ise Kırgızistan'ın stratejik projelerinin uygulanmasında yatırımcı olarak yer alma teklifini değerlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Görüşmelerin ardından Kırgızistan hükümeti ile Katar hükümeti arasında savunma, kültür, maliye, spor, sağlık, afet ve bankacılık alanında işbirliğini öngören 13 belge imzalandı.

- "Katar ile siyasi diyaloğu geliştirmek istiyoruz"

Ziyareti gazetecilere değerlendiren Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Arap dünyasından tarihte ilk kez Kırgızistan'a bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti.

Kulubayev, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, Kırgızistan ile Katar arasında siyasi diyaloğun geliştirilmesi, ekonomi, altyapı, yeşil ekonomi, turizm ve insani konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

Arap dünyasının Orta Asya'ya ve özellikle Kırgızistan'a ilgi duymasının "önemli" olduğunu vurgulayan Kulubayev, Katar'dan Kırgızistan'a uçak seferleri başlatmasını ve vize kolaylığı sağlanmasını teklif ettiklerini aktardı.

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