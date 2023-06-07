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Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 30 zanlı yakalandı

Müstehcen çocuk görüntüsü paylaşan 30 zanlı yakalandı

İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, müstehcen çocuk görüntüsü paylaştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 30 zanlı yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevsinde, dijital sohbet uygulamasında farklı grup kuran ve bu platformlardan müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktan alınan izinle harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün bu şüphelilere yönelik İstanbul, Kütahya ve Bursa’da eş zamanlı operasyon başlattı. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda, 30 zanlının yakalandığı bildirildi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda müstehcen çocuk görüntüsü bulunan telefon, bilgisayar, CD, flash bellek gibi dijital malzemelere el konuldu.

Siber polisi şifreleri çözdü

Çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçları nedeniyle yakalanan 30 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan şüphelilerin, dijital mesajlaşma platformu üzerinden “House Of Gavats”, “VIP Gizli Çekim” ve “Ahlaksız Grup” gibi müstehcen isimlerle şifreli gruplar kurarak çocukların kullanıldığı müstehcen video ve görüntüleri söz konusu mecralarda satışa sundukları anlaşıldı. Bu yöntemle çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği, ödemelerin satıcı şüpheli tarafından belirlenen birkaç hesapta toplandığı ve bu hesaplar üzerinde yapılan analiz çalışmalarında şüpheli hesaplara para göndererek satın aldığı tespit edildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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