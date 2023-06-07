BIST 5.389
DOLAR 22,77
EURO 24,46
ALTIN 1.432,11
HABER /  GÜNCEL

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı!

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’la bağlantılı oldukları iddia edilen şüphelileri mercek altına aldı. Terör örgütleri adına faaliyet gösteren, çatışma bölgelerinde bulunan örgütü üyeleriyle iletişimde oldukları belirlenen şahısları yakın takibe alan İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı.

Emniyet güçleri, ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüphelilere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, DEAŞ’la temasta bulunan 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı baskınlarda yapılan aramalarda örgütsel içerikli doküman ve bilgisayar, cep telefonu ile hafıza kartı gibi çeşitli dijital malzemeye de el konuldu. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere TEM Şubeye götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
Kocaeli'de 14 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
New York'u duman bastı! Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'yi etkiliyor!
New York'u duman bastı! Kanada'daki orman yangınlarının dumanı ABD'yi etkiliyor!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Birikimlerinizi Bitcoin yatırımı ile kazanca çevir!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Para kazanmaya cesaretin var mı? Yatırımlarını Bitcoin`e yap!
Çin ve Rusya'dan Japonya'ya karşı güç gösterisi!
Çin ve Rusya'dan Japonya'ya karşı güç gösterisi!
İlanda gördüğü araç için İzmir'e gitti 767 bin TL'sinden oldu
İlanda gördüğü araç için İzmir'e gitti 767 bin TL'sinden oldu
İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısında!
İngiltere Kraliyet ailesinde 130 yıl sonra bir ilk: Prens Harry hakim karşısında!
Dolar resmen çıldırdı! Dolar 22 lira 76 kuruşu, euro ise 24.5 lirayı aştı! Tarihte böylesi hiç olmamıştı
Dolar resmen çıldırdı! Dolar 22 lira 76 kuruşu, euro ise 24.5 lirayı aştı! Tarihte böylesi hiç olmamıştı
Amasya'daki selde kaybolmuştu! Valilik üzücü haberi duyurdu
Amasya'daki selde kaybolmuştu! Valilik üzücü haberi duyurdu
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
Yola çıkmadan bu haberi okuyun! Kara yollarında durum
CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti
CHP'li Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel hayatını kaybetti
Altın yeni bir rekor daha kırdı! 7 Haziran 2023 gram altın 1430 lirayı aştı alım-satım yapacaklar dikkat
Altın yeni bir rekor daha kırdı! 7 Haziran 2023 gram altın 1430 lirayı aştı alım-satım yapacaklar dikkat